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В ФОКУСЕ

Жириновский, Грудинин и Собчак заранее договорились о нарушении формата дебатов

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Ксения Собчак, кандидаты в российские президенты, решили заранее договориться друг с другом о нарушении регламента теледебатов. Они планируют спорить друг с другом, задавать неудобные вопросы и выполнять другие действия, не предусмотренные сценарием. Данная информация была распространена изданием «Ведомости».

Кандидаты пришли к этому решению после неудавшихся дебатов на Первом канале, где им даже не дали подискутировать между собой – они просто давали ответы на вопросы телеведущего.

По словам Тимура Валеева, главы предвыборного штаба Ксении Собачак, ни один телеканал не имеет права изменять запись, поэтому если кандидатам удастся договориться между собой, то они смогут самостоятельно изменить формат дебатов. Он добавил, что ведущий в этом случае не сможет ничего сделать.

Недавно мы писали о том, как Грудинин ушел из студии во время дебатов на Первом канале.

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