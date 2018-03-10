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ТЕХНОЛОГИИ

Видео со странным танцем муравьев вокруг iPhone удивило пользователей Сети

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

На портале Reddit появилось довольно интересное видео. На ролике множество муравьев исполняют необычный танец вокруг iPhone.

Сообщается, что такая реакция у муравьев была вызвана одним из рингтонов iPhone. Насекомые, услышав мелодию, собрались вокруг гаджета и начали исполнять своеобразный танец.

Пользователи портала были впечатлены, выложенным роликом. Многие написали, что очевидцу удалось снять поистине невероятное явление. На видео можно заметить, что сначала муравья двигались хаотично, но стоило начать играть мелодии, так они выстроились друг за другом вкруг и начали исполнять своеобразный танец.

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