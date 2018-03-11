Видео: Фанаты «Лилля» выбежали на поле и напали на футболистов после матча с «Монпелье»

Фанаты футбольного клуба «Лилль» не сумели сдержать эмоций, выбежали на поле и напали на игроков. Стоит отметить, что это произошло во время матча между клубом «Лилль» с «Монпелье». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Клуб «Лилль» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата французской Лиги 1.

Сообщается, что в ходе инцидента пострадали два футболиста. Форвард команды «Лилль» Николя Пепе получил удар по ноге от одного из болельщиков, травма была получены и защитником Адамом Сумаоро.

Болельщики начали выкрикивать нецензурные слова в адрес президента клуба Жерара Лопеса.