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В ФОКУСЕ

В Японии зафиксировано извержение действующего вулкана Симмоэ

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники японского метеорологического управления заявили сегодня, 1 марта, что на острове Кюсю начал извергаться Симмоэ, относящийся к действующим вулканам.

Дрожание, по словам метеорологов, началось утром. На данный момент времени толчки в зоне вулкана не останавливаются. Специалисты пока не могут сказать, поднялся ли над Симмоэ дым, так как на острове наблюдаются плохие погодные условия.

В японских СМИ отмечают, что в нескольких километрах от вулкана выпал пепел. Последнее извержение Симмоэ случилось осенью 2017 года. В тот период дым от него поднялся на высоту почти триста метров. В префектуре было решено ввести 3-й уровень опасности, запрещающий приближаться к горе или взбираться на нее.

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