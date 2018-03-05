Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

В ВДВ сообщили о создании новой парашютной системы для десантников

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Владимир Кочетков, генерал-лейтенант ВДВ, во время недавней беседы с журналистами сообщил, что в РФ в ближайшем будущем начнут создание новейшей парашютной системы, предназначенной для полностью экипированных десантников.

Новая разработка даст возможность бойцам ВДВ осуществлять боевые миссии, нося на себе современное боевое снаряжение под названием «Ратник».

Помимо всего прочего, для десантников создается уникальная технология приземления под названием «Дальнолет», которая позволит солдатам спрыгивать с самолета на высоте 8 километров и лететь вниз на скорости в 350 км/ч. Ее грузоподъемность составит около 190 килограмм.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Сотрудники Почты России обнаружили в посылке два карабина и пулемет Калашникова

Опубликовано видео нападения полуголой активистки Femen на президента Чехии

Рыбка сообщила о доказательствах вмешательства России в выборы США

В Хельсинки экстренно приземлился самолет с горящим двигателем

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках