В ВДВ сообщили о создании новой парашютной системы для десантников

Владимир Кочетков, генерал-лейтенант ВДВ, во время недавней беседы с журналистами сообщил, что в РФ в ближайшем будущем начнут создание новейшей парашютной системы, предназначенной для полностью экипированных десантников.

Новая разработка даст возможность бойцам ВДВ осуществлять боевые миссии, нося на себе современное боевое снаряжение под названием «Ратник».

Помимо всего прочего, для десантников создается уникальная технология приземления под названием «Дальнолет», которая позволит солдатам спрыгивать с самолета на высоте 8 километров и лететь вниз на скорости в 350 км/ч. Ее грузоподъемность составит около 190 килограмм.