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В ФОКУСЕ

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США

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категория: В ФОКУСЕ

Согласно полученным из системы AIS (опознает морские суда и демонстрирует их местоположение) сведениям сравнительно недавно в Средиземное море прибыла американская группа десантных кораблей.

В данную группу вошли четыре судна, причем одно из них предназначено для транспортировки не только десанта, но и боевых вертолетов. Речь идет о корабле New York.

Представители военно-морских сил США сообщили, что десантные корабли на данный момент перевозят почти 2,5 тысячи морских пехотинцев. Вначале они отправятся в район, закрепленный под шестым американским оперативным флотом, а после поплывут в область, за которую ответственен пятый оперативный флот США.

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