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В Сети появился первый трейлер фильма «Черновик» с боевыми матрешками

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категория: ИСКУССТВО

Сотрудники интернет-сервиса «Кинопоиск» выложили в Сеть дебютный трейлер российской кинокартины «Черновик», относящейся к жанру фантастика. На экранах кинотеатров фильм начнут показывать 25 мая, однако его премьера состоится уже на следующей неделе.

Данная кинолента создана по мотивам одноименного произведения Сергея Лукьяненко, в котором рассказывается о молодом парне по имени Кирилл, живущем в Москве и способным путешествовать по параллельным измерениям. Поэтому в видео можно увидеть столицу РФ в различных реальностях.

Один из персонажей отмечает, что измерения пропадают, а потому родная реальность Кирилла тоже находится под угрозой уничтожения. Затем в ролике демонстрируются воинственные матрешки.

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