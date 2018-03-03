В Сети опубликованы первые кадры нового «Простоквашино»‍

В Сети были опубликованы первые кадры новой версии знаменитого советского мультфильма «Простоквашино». Видеоролик был опубликован на официальной странице Ивана Охлобыстина в Instagram. Стоит отметить, что в новой мультипликационной ленте актер озвучил почтальона Печкина.

Напомним, что всего будет выпущено 30 новых серий в период с 2018 по 2020 год. Автор Эдуард Успенский отметил, что в новых сериях будут отражены последние изменения, произошедшие в России.

2 марта стало известно, что первая серия появится уже 1 апреля текущего года. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил, что новая серия будет появляться каждый месяц.