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В Сети опубликованы первые кадры нового «Простоквашино»‍

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категория: ИСКУССТВО

В Сети были опубликованы первые кадры новой версии знаменитого советского мультфильма «Простоквашино». Видеоролик был опубликован на официальной странице Ивана Охлобыстина в Instagram. Стоит отметить, что в новой мультипликационной ленте актер озвучил почтальона Печкина.

Напомним, что всего будет выпущено 30 новых серий в период с 2018 по 2020 год. Автор Эдуард Успенский отметил, что в новых сериях будут отражены последние изменения, произошедшие в России.

2 марта стало известно, что первая серия появится уже 1 апреля текущего года. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев сообщил, что новая серия будет появляться каждый месяц.

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