В Сети опубликовано видео с последствиями захвата Земли роботами Boston Dynamics

На канале NIXOLAS в YouTube появилось видео, в котором демонстрируется Земля, захваченная роботами, созданными конструкторами Boston Dynamics. Авторы этого ролика захотели показать пользователям, что случится с человечеством, если произойдет так называемое «восстание машин», в котором все живое будет уничтожено, и планетой станут править роботы SpotMini.

Будущее выглядит довольно удручающе. Сначала зрителям показывают безжизненные пустоши, по которым бесцельно бродят миллионы разумных машин. Затем начинается мощный ураган, который подбрасывает часть машин в воздух, а других опрокидывает навзничь. Тем самым природа, по словам голоса за кадром, отомстила «консервным банкам» за убийство людей.

Однако большинство пользователей восприняли видео в качестве шутки. Они посмеялись в комментариях и похвалили создателей ролика за креатив.