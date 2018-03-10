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ИСКУССТВО

В самарском Минкульте прокомментировали «безобразную выходку» Ефремова

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категория: ИСКУССТВО

Игорь Попов, глава театра «Современник», сообщил, что он лично разберется с проблемой, возникшей в Самаре из-за неадекватного поведения Михаила Ефремова, известного актера.

По его словам, он не участвовал в гастролях, а потому точно не знает, что именно там случилось. Он добавил, что сейчас не может ничего комментировать, но обязательно разберется в ситуации, когда артисты вернутся в столицу России.

Что касается самого Ефремова, который, по мнению самарцев, пришел в состоянии алкогольного опьянения на спектакль, то он прокомментировал свои действия следующим образом: «Эта пьеса оказалась излишне сложной для самарского зрителя. Они просто не догоняют».

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