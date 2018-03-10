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В ФОКУСЕ

В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания «Известия», сославшись на слова представителей Министерства обороны РФ, сообщили, что были успешно проведены тесты новейшей ракеты-мишени, которая может «притворяться» вертолетом, самолетом или гиперзвуковым беспилотником.

Журналисты добавляют, что уже в 2018 году эти ракеты поступят в российскую армию и будут размещены на всех базовых полигонах противовоздушной обороны. По предварительной информации, они могут проводить анализ сигналов РЛС и осуществлять различные воздушные маневры, чтобы уклоняться от огня противника.

Специалисты отмечают, что эта разработка позволит повысить навыки военных и научит их быстро реагировать даже на сложнейшие ситуации.

Источник видео: Телеканал ЗВЕЗДА.

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