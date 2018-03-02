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ГАДЖЕТЫ

В Китае показали smart-часы с проектором изображения на руку

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категория: ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Конструкторы из Китая показали широкой публике инновационные smart-часы, в которые встроен проектор, способный демонстрировать информацию с экрана на руку пользователя.

По словам создателей этого уникального гаджета, в часах Haier Asu имеется множество различных приложений развлекательного характера. К примеру, пользователь сможет рисовать на дисплее, а затем выводить полученное изображение на свою руку.

Впрочем, разработчики сразу отметили, что их девайс еще далек до финальной версии, а потому массовое производство данных часов начнется не скоро. К примеру, если кисть руки немного наклонить, то изображение на ней может значительно исказиться.

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