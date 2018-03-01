В ДНР сообщили о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Один из представителей ДНР во время недавней беседы с журналистами заявил, что за последние две недели ВСУ нарушили режим перемирия на территории Донбасса свыше 130 раз. Военнослужащие Украины выпустили почти 700 артиллерийских снарядов и мин по ДНР.

По словам представителя, ВСУ использовали не только артиллерийские установки и минометы, но также бронетехнику, гранатометы и стрелковое вооружение. Всего они потратили практически 2,5 тысячи боеприпасов, общий вес которых составил 12 тонн.

Данные обстрелы привели к повреждению нескольких зданий и сооружений, включая жилые дома и учебные учреждения, расположенные в 7 поселениях.