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В ФОКУСЕ

В Черное море вошел десантный корабль ВМС США

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категория: В ФОКУСЕ

Появилась информация, что в акваторию Черного моря вечером 7 марта 2018 года вошёл десантный корабль армии США USS Oak Hill. Известно, что он направляется в сторону румынского берега.

Стоит отметить, что экипаж корабля примет участие в военных учениях «Весенний шторм-2018». Начнутся учения 8 марта и продлятся до 15 числа этого же месяца. Сообщается, что должны пройти учения в районе порта Констанца (Румыния).

У объявленных учений есть конкретная цель – улучшение взаимодействия между армиями США и союзников. По неподтвержденным данным на борту корабля USS Oak Hill находится не менее 500 морских пехотинцев из экспедиционного батальона.

Ранее мы сообщали, что эсминец  США USS Carney испытал новое оружие в Черном море.

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