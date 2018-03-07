Уфологи: Собаки могут чувствовать приближение НЛО

На зарубежном портале ufoevidence.org было опубликовано исследование Престона Деннетта – известного западного уфолога, занимающегося изучением фактов появления НЛО с 1986 года.

Из выводов исследования следует, что животные наиболее восприимчивыми к инопланетному вторжению. Престон пишет, что они (животные) могут заранее предупредить о приближении НЛО. За небольшой промежуток времени до грядущего события животные становятся излишне агрессивными и неадекватно себя ведут.

Впрочем, если вдруг ваш пёс поднял лай, то это не значит, что инопланетяне уже на подлёте, ведь иногда так собаки чувствуют изменение погоды. Аналогично животные предупреждают и о природных катаклизмах.

Несмотря на это, по словам Деннетта, есть данные о том, что приближение космического корабля вызывает паралич и у людей, и животных. Что интересно, данной гипотезе можно найти вполне разумное объяснение. Все дело в огромной дозе облучения, способного парализовать организм на неопределенное время.

Также в исследовании уфолога отмечается, что у потенциальных жертв похищений НЛО наблюдались термические ожоги, потеря памяти, передозировка радиации. Имеются данные о летальных исходах в случае встречи с пришельцами. Но все же иногда встретить НЛО — благо, так как раны на теле заживают и исчезают серьёзные заболевания. Сам процесс при этом сопровождается кратковременной амнезией – исцелившийся человек может и не вспомнить о том, что с ним произошло.

Как и в голливудских фильмах, после встречи человека с инопланетянином, жертва почти не помнит о том, что с ней происходило в тот момент. Все вышеописанные ситуации, как резюмирует автор исследования, говорят нам о том, что пришельцы нередко изучают человеческий организм и пытаются выявить особенности нашего поведения.