Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Трамп в порыве гнева ввел пошлины на импорт алюминия и стали

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Американские СМИ отмечают, что Дональд Трамп, лидер США, решил увеличить пошлины на ввоз металлов в приступе ярости. В результате он дал начало новой торговой войне между странами.

Источники, приближенные к администрации президента, отмечают, что Трамп был в бешенстве из-за недавних событий, произошедших в Америке. Речь идет о действиях генерального прокурора Сешнса, показаниях Хоупа Хикса по «российскому делу» и лишении доступа к государственной тайне Джареда Кушнера, зятя лидера США.

Не став слушать своих советников, Трамп ввел 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную пошлину на алюминий. Эти меры сильно ударят по странам, продающим данные металлы. К ним относится и Россия.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

В России планируют упростить процесс раздела имущества при разводе

Собчак уверена в победе Путина на предстоящих президентских выборах

Летчики ВМФ впервые отработали дозаправку истребителей Су-30СМ в воздухе

В сети опубликовали видео, в котором горничные мыли посуду ершиками для унитазов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках