Трамп в порыве гнева ввел пошлины на импорт алюминия и стали

Американские СМИ отмечают, что Дональд Трамп, лидер США, решил увеличить пошлины на ввоз металлов в приступе ярости. В результате он дал начало новой торговой войне между странами.

Источники, приближенные к администрации президента, отмечают, что Трамп был в бешенстве из-за недавних событий, произошедших в Америке. Речь идет о действиях генерального прокурора Сешнса, показаниях Хоупа Хикса по «российскому делу» и лишении доступа к государственной тайне Джареда Кушнера, зятя лидера США.

Не став слушать своих советников, Трамп ввел 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную пошлину на алюминий. Эти меры сильно ударят по странам, продающим данные металлы. К ним относится и Россия.