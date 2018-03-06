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В ФОКУСЕ

СМИ узнали о возможном возобновлении работы ядерного реактора в КНДР

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категория: В ФОКУСЕ

Южнокорейским телевизионным каналом YTN, сославшимся на данные, полученные с орбитальных аппаратов, было сообщено о том, что КНДР, скорее всего, восстановила работу своего экспериментального ядерного реактора, мощность которого составляет 5 МВт.

На полученных со спутников снимках можно увидеть, что из труб сооружения, где находится реактор, поднимается пар. Специалисты заявляют, что на фото не видно воды, сливаемой из охлаждающей системы, поэтому выброс пара вполне может не иметь отношения к реактору. С другой стороны нельзя исключать возможности, что водопровод попросту спрятан в реке.

На фото можно также заметить, что рядом с объектом развернут военный лагерь. В Южной Корее считают, что КНДР тем самым возобновила создание изотопов, которые нужны ей для реализации ядерной программы.

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