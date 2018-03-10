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ИСКУССТВО

«Смешарики» примут участие в японском конкурсе Tokyo Anime Award Festival

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категория: ИСКУССТВО

Диана Юринова, сотрудница ГК «Рики», во время недавней беседы с журналистами заявила, что полнометражная анимационная лента «Смешарики. Дежавю» участвует в конкурсе Tokyo Anime Award Festival, который каждый год проходит на территории Японии.

По словам Юриновой, новый мультфильм является третьим полнометражным фильмом в серии, который в российских кинотеатрах начнут показывать в конце апреля. В результате на фестивале произойдет его дебютный показ. Она добавила, что в Японии наблюдается жесточайшая конкуренция между анимационными произведениями, поэтому победить в конкурсе будет невероятно трудно.

В новом мультфильме полюбившиеся многим российским детям герои отправляются в незабываемое приключение, связанное с путешествием во времени. Однако из-за ошибки в расчетах, все они попадают в разные временные эпохи.

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