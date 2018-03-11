Боевики вновь попытались атаковать авиабазу Хмеймим

Боевики в очередной раз пытались нанести удар по военной базе Хмеймим, расположенной в Сирии. Сообщается, что для проведения атаки использовались беспилотники. Информацию об этом сообщает Al-Masdar News, ссылаясь на проправительственные источники.

Летательный аппарат был уничтожен системами ПВО ещё до момента достижения территории военной базы. На беспилотнике была установлена взрывчатке. На данный момент не уточняется, какой группировке принадлежал дрон.

Стоит напомнить, что прошлая атака на базу Хмеймим была совершена в ночь на 6 января. Тогда к территории авиабазы было направлено 13 беспилотных аппаратов, на которых были установлены самодельные взрывные устройства. Семь беспилотников были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и ещё шесть были перехвачены подразделениям радиоэлектронной борьбы