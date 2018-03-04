Samsung пообещала избавить мир от смартфонов

Корир Пир, вице-президент одного из отделений Samsung в Великобритании, призвал землян перестать быть зависимыми от своих смартфонов. Он считает, что сейчас большинство современных людей только и делают, что пялятся в экраны своих гаджетов, не замечая происходящие вокруг них события.

Однако топ-менеджер осознает, что одними лишь призывами делу не поможешь, а потому он сообщил представителям прессы, что в настоящее время компания трудится над новыми устройствами, которые наконец-то выпрямят людей и помогут им избавиться от своих смартфонов. Таким образом, можно предположить, что южнокорейский гигант планирует предоставить пользователям некую альтернативу нынешним гаджетам.

Некоторые эксперты считают, что речь идет либо о доступных и многофункциональных smart-очках, либо об инновационных устройствах, для использования которых необязательно держать их в руках.