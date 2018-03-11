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В ФОКУСЕ

Самойлова представит Россию на Евровидении-2018 с песней I Won’t Break

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категория: В ФОКУСЕ

Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» будет представлять Юлия Самойлова, которая в прошлом году не сумела выступить в Киеве из-за запрета СБУ. Но если об этом стало известно ещё несколько месяцев назад, то вот песня, с которой девушка планирует выступить, оставалась тайной.

Как сообщает издание «РИА Новости», в рамках конкурса певица исполнит песню I Won’t Break.

Напомним, что конкурс пройдёт в Лиссабоне в мае этого года. Согласно официальной информации, начнутся первые выступления 8 мая, а финал пройдёт 12 числа этого же месяца. На конкурс уже зарегистрировано 43 страны.

В прошлом году победа досталась певцу из Португалии – Салвадору Собралу. И если год назад у России не было возможности побороться за победу, то в этот раз всё будет обстоять иначе.

Месяц назад Юлия Самойлова посетила шоу «Русские перцы» («Русское Радио«), где поделилась кое-какой информацией о предстоящем мероприятии.

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