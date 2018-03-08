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Российский фильм «Лед» вышел в прокат в Швейцарии

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категория: ИСКУССТВО, МИР ЛЮДЕЙ

Вчера, 7 марта, на экранах швейцарских кинотеатров начали показывать российскую спортивную драму под названием «Лед», снятую Олегом Трофимовым. Данная новость была опубликована «Национальной медиа группой».

Картину можно посмотреть во всех главных кинозалах Швейцарии. Он демонстрируется на российском языке с английскими субтитрами.

«Лед» рассказывает историю российской фигуристки Нади, спортивная карьера которой начинается со стремительного взлета, но затем внезапно завершается головокружительным падением. Дело в том, что она получает серьезную травму из-за ошибки своего партнера и оказывается на больничной койке. Когда она уже отчаивается вернуться на лед, в ее жизни появляется хоккеист Саша, пытающийся всеми силами вновь заставить девушку поверить в себя.

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