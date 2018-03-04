Рабочий опубликовал рэп-клип о Брянском машиностроительном заводе

Сергей Грыжа, один из работников машиностроительного завода, расположенного в Брянске, опубликовал в Сети музыкальный клип на собственную песню, исполненную в рэп-стиле. В ней поется о трудовых буднях обычного рабочего.

Видео было опубликовано вчера, 3 марта, в социальной сети ВКонтакте и очень быстро набрало популярность. Его успели просмотреть свыше 35 тысяч раз. В комментариях к ролику можно увидеть как негативные, так и положительные отзывы. Многие тут же начали обсуждать развитие промышленной отрасли в Брянске.

По словам рабочего, записавшего ролик, данный клип был создан для участия в корпоративном конкурсе, проходившем на предприятии.