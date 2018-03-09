Пьяный Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и послал всех самарцев матом

Артисты театра «Современник», расположенного в Москве, устроили непреднамеренное шоу в самарском театре. Зрители надеялись увидеть высококлассную актерскую игру, заплатив за билеты несколько тысяч рублей, а вместо этого им пришлось терпеть оскорбления от пьяного Михаила Ефремова, известного российского актера.

Вначале людям пришлось ждать актера 30-40 минут, а затем он появился на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов часто путал фразы или просто бормотал себе под нос. Многие зрители потеряли терпение и попросили актера говорить громче. После этого он послал матом самарцев, а вместе с ними и весь город.

Журналисты отмечают, что в театре в этот момент находился глава министерства культуры. Большинство зрителей потеряли терпение, и ушли из зала задолго до окончания спектакля.

Напомним, это уже не первая выходка артиста в пьяном угаре, ранее за ним были замечены подобные случаи.