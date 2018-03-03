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В ФОКУСЕ

Полиция задержала почти 50 человек в результате беспорядков у Рады в Киеве

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категория: В ФОКУСЕ

Артем Шевченко, представитель украинского Министерства внутренних дел, сообщил журналистам, что во время беспорядков в палаточном городке, установленном неподалеку от Верховной Рады, полицейские задержали 50 человек. Он добавил, что в этом инциденте пострадали 3 украинца.

Представители прессы, находящиеся на месте происшествия, отмечают, что палаточный городок со всех сторон оцепили работники полиции.

На официальной страничке Шевченко в Facebook появилось также сообщение, в котором говорится, что во время осуществления следственно-розыскной операции в палаточном городке полицейские обнаружили предметы, напоминающие по своему виду гранаты.

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