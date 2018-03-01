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В ФОКУСЕ

Полиция Таиланда обвинила Настю Рыбку в нанесении ущерба репутации страны

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категория: В ФОКУСЕ

Настя Рыбка и Алекс Лесли получили новое обвинение со стороны полиции Таиланда. По словам Критсана Паттханачарена, сотрудника правоохранительных органов Королевства, они нанесли серьезный вред репутации страны.

В полиции отметили, что за нарушение местных законов и нанесение значительного ущерба репутации Таиланда, обвиняемые обязательно понесут ответственность.

Напоминаем, что на прошлой неделе Рыбку и еще нескольких человек задержали неподалеку от Паттайи местные полицейские в связи с нелегальным нахождением в стране и осуществлением предпринимательской деятельности без нужного разрешения. Их не стали освобождать под залог, а перевели в другую тюрьму, расположенную в столице страны.

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