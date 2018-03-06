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Первый канал покажет фильм «Крым» за день до выборов в президенты

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категория: ИСКУССТВО

В так называемый «день тишины», 17 марта, Первый канал собирается продемонстрировать зрителям картину «Крым», снятую Алексеем Пимановым. Данная информация была опубликована представителями телевизионного канала.

По словам сотрудников Первого канала, фильм базируется на реальных событиях, которые произошли на Крымском полуострове около 4-х лет назад. Они добавили, что одной из основных целей кинокартины является передача достоверных сведений о том, что именно произошло в этом регионе в те переломные дни.

К тому же данный фильм рассказывает любовную историю девушки из Киева и парня из России, которые пытаются сохранить свои отношения в эти тяжелые для них времена.

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