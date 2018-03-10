Опубликовано видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

В Минобороны России сообщили об удачном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» экипажем МиГ-31. Отмечается, что в ходе учений условная цель была удачно уничтожена. Видео с запуском ракеты появилось на официальном канале Минобороны РФ на видеохостинге YouTube.

«Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — сообщило ведомство.

Минобороны отметило, что в ходе пуска были подтверждены тактико-технические характеристики ракетного комплекса «Кинжал».