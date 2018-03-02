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В ФОКУСЕ

Опубликовано видео обмена пограничниками между Россией и Украиной

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категория: В ФОКУСЕ

Двое российских пограничников, которые с начала лета прошлого года находились в СИЗО города Херсон, вернулись на родину. Их задержание произошло в июне 2017 из-за непреднамеренного пересечения границы с Украиной – выполняя служебное задание в Крыму, мужчины потеряли ориентиры и оказались на территории соседнего государства.

Сообщается, что сегодня, 2 марта 2018 года, между Россией и Украиной произошёл обмен, благодаря которому Кузнецов В. и Кулуба А. смогли вернуться на родину. Обмен состоялся в Белгородской области, неподалеку от пункта пропуска «Нехотеевка». Российская сторона передала на Украину украинских пограничников – Марцоня Б. и Дзюбаку И.

Украинцы были задержаны 3 октября 2017 года на территории Брянской области, где незаконно переходили границу. Задержанным грозил внушительный тюремный срок – от 3 до 6 лет.

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