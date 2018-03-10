Опубликован первый трейлер мульфильма «Гринч» с Бенедиктом Камбербэтчем

На видеохостинге YouTube был опубликован первый трейлер анимационной картины, посвященной известному сказочному персонажу – Гринчу, созданному писателем Теодором Сьюзом. В новом творении студии Illumination этот антигерой, ненавидящий Рождество, будет озвучен популярным актером Бенедиктом Камбербэтчем.

В новой версии «Гринча» главный персонаж картины вновь постарается испортить всем жителям деревушки Ктоград празднование Рождества. Авторы мультфильма отмечают, что их Гринч окажется менее злым и более милым, чем в полнометражном фильме 2000-го года, где главную роль сыграл Джим Керри.

В российских кинотеатрах этот мультфильм начнут показывать 27 декабря текущего года.