Опубликован дебютный трейлер сериала «Йеллоустоун» с Кевином Костнером

На видеоканале киностудии Paramount Network появился дебютный трейлер сериала под названием «Йеллоустоун». Главную роль в нем сыграет известный американский актер Кевин Костнер.

Новый телесериал расскажет о семье Даттон, которая владеет крупным ранчо, расположенным неподалеку от национального парка. Членам семейства приходится постоянно отбиваться от нападок индейцев из местной резервации, сотрудников заповедника и застройщиков, мечтающих превратить эти земли в очередной «город развлечений».

В сериале будет представлена мрачная атмосфера: повсюду царит беззаконие, а продажные чиновники даже не пытаются ничего с этим сделать. Первый сезон будет включать в себя десять серий. Его премьера состоится уже этим летом.