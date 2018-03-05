Netflix опубликовал тизер к новому сезону «Карточного домика» без Кевина Спейси

Интернет-сервис Netflix выложил первый тизер финального сезона популярного сериала под названием «Карточный домик». Кевин Спейси, игравший основную роль в этом проекте, не появится в последних сериях. Его место занял Робин Райт.

В конце прошлого года представители «Нетфликс» отметили, что съемки заключительных серий начнутся в текущем году. Новый сезон будет включать в себя 8 эпизодов. Что касается героя Спейси, то он погибнет.

Журналисты отмечают, что одной из причин увольнения актера является разразившийся вокруг него скандал. Дело в том, что голливудскую звезду обвинили в сексуальных домогательствах как минимум пятнадцати человек.