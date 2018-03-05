На видео запечатлели, как инвалид без ног станцевал лезгинку в Дагестане

Мужчине, лишившемуся обеих ног, удалось исполнить лезгинку вместе со своими друзьями. Этим он смог заслужить уважение многих дагестанцев. Большинство пользователей восхитились невероятной силой духа инвалида, который, несмотря на значительные увечья, станцевал народный танец.

Однако нашлись и те, которые отрицательно отнеслись к подобным действиям, считая, что они негативно скажутся на здоровье мужчины. Впрочем, таких пользователей оказалось немного.

На видео можно увидеть, что сначала инвалид исполнял танец, сидя на скамейке, но затем он резко слез с нее и присоединился к другим танцующим людям. Многие пользователи, просмотревшие ролик, отмечают, что мужчина танцевал лучше, чем его товарищи.