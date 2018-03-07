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В ФОКУСЕ

На видео показан прорыв Су-25 противовоздушной обороны условного противника

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категория: В ФОКУСЕ

В авиационном центре Липецка были проведены очередные тренировки с участием боевых машин Су-25. Перед экипажами была поставлена следующая цель: они должны прорвать противовоздушную оборону условного противника и уничтожить несколько наземных объектов.

В качестве «врагов» штурмовиков выступили Су-35С. Сначала Су-25 пришлось поучаствовать в короткой воздушной схватке, оставив биться с «противниками» истребители прикрытия, а потом нанесли мощный удар по «вражескому» аэродрому.

Когда основная задача была выполнена, летчики потренировались в рассредоточении самолетов на авиабазе в случае, если на нее будет совершена атака. Командование отметило, что пилоты продемонстрировали высочайший уровень выучки.

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