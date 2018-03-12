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В ФОКУСЕ

На Украине произошла массовая драка между гражданскими и военными‍

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Массовая драка между местными жителями и военнослужащими произошла вблизи поселка Новая Збурьевка в Херсонской области. Информация об этом появилась на официальной странице пресс-службы ВМС Украины на странице в Facebook.

Как сообщает пресс-служба, причиной драки стало избиение одного из военного местными жителями. После произошедшего жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехали к военному объекту на автомобиле марки BMW и начали нецензурно высказываться в адрес солдат.

В результате потасовки пострадали обе стороны. На данный момент проводится служебная проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.

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