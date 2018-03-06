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В ФОКУСЕ

На дне Кораллового моря обнаружен потопленный японцами американский авианосец

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категория: В ФОКУСЕ

Исследователям океанских просторов удалось обнаружить на морском дне авианосец USS Lexington, потонувший более 70 лет назад. Судно лежит на глубине почти 3 тысяч метров к востоку от Австралии.

Корабль потонул в мае 42-го года прошлого столетия при столкновении с японским флотом. Во время его крушения погибли свыше 200 матросов, однако большую часть экипажа все уже удалось спасти.

Lexington был найден группой ученых, возглавляемой Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Ранее этими исследователями был обнаружен крейсер Indianapolis, который тоже был потоплен флотом Японии.

Хоть в битве в Коралловом море США и понесли серьезные потери, однако они все же смогли остановить наступление японского флота.

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