Минобороны показало на видео испытание модернизированных снарядов «Краснополь»

Представители российского Министерства обороны опубликовали видеоролик, на котором демонстрируются учения, прошедшие на Лужском полигоне. В рамках этой тренировки военными были осуществлены стрельбы, на которых использовались усовершенствованные снаряды «Краснополь».

В сообщении Минобороны отмечается, что снаряды выпускались из боевых машин «Мста-С». Они попадали точно в цель в 95 случаях из 100, что сделало их одними из наиболее эффективных боеприпасов в мире. Именно «Краснополь» использовался российскими военными для уничтожения диверсионных групп террористических организаций в Сирии.

«Краснополь» является контролируемым боеприпасом, на котором установлен реактивный движок и головка, способная сама наводиться на цель.