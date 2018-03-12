Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Минобороны показало на видео испытание модернизированных снарядов «Краснополь»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Представители российского Министерства обороны опубликовали видеоролик, на котором демонстрируются учения, прошедшие на Лужском полигоне. В рамках этой тренировки военными были осуществлены стрельбы, на которых использовались усовершенствованные снаряды «Краснополь».

В сообщении Минобороны отмечается, что снаряды выпускались из боевых машин «Мста-С». Они попадали точно в цель в 95 случаях из 100, что сделало их одними из наиболее эффективных боеприпасов в мире. Именно «Краснополь» использовался российскими военными для уничтожения диверсионных групп террористических организаций в Сирии.

«Краснополь» является контролируемым боеприпасом, на котором установлен реактивный движок и головка, способная сама наводиться на цель.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Загрызенный собаками в Подмосковье юноша оказался парнем племянницы Юрия Лозы
  2. Участники Putin Team презентовали гимн в парке Горького
  3. Минобороны рассказало о скорой утилизации ракет «Сатана»

Эти новости могут вас заинтересовать

Минобороны РФ: Истребители Британии и Бельгии сопровождали полет Ту-160

Алексис Санчез стал лучшим игроком в дебютном матче за «Манчестер Юнайдет»

Путин потребовал от США показать официальные документы по «российскому делу»

Сирийская армия нашла у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках