Маск продемонстрировал интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop

Илон Маск, американский миллиардер, показал внутреннее устройство капсулы для пассажиров вакуумного поезда, разрабатываемого компанией Virgin Hyperloop One. Презентация была проведена на дубайской выставке.

Данный «вагон» имеет большие помещения, в которых люди способны без проблем перемещаться в полный рост. Багаж можно оставить прямо в салоне между креслами. Неподалеку от сидений размещены сенсорные экраны, однако представители компании не стали говорить для чего они нужны. Скорее всего, они являются частью системы мультимедиа.

Напоминаем, что впервые о подобных поездах заговорил Илон Маск почти 6 лет назад. В проекте отмечается, что пассажирские или грузовые капсулы смогут перемещаться по подземным трубам на скорости до 1200 километров в час, не касаясь стенок труб. Создатели этой технологии уверяют инвесторов, что затраты на реализацию данного проекта окажутся меньше, чем на постройку ж/д путей для поездов на магнитной подушке.