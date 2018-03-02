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ТЕХНОЛОГИИ

Маск продемонстрировал интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда Hyperloop

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Илон Маск, американский миллиардер, показал внутреннее устройство капсулы для пассажиров вакуумного поезда, разрабатываемого компанией Virgin Hyperloop One. Презентация была проведена на дубайской выставке.

Данный «вагон» имеет большие помещения, в которых люди способны без проблем перемещаться в полный рост. Багаж можно оставить прямо в салоне между креслами. Неподалеку от сидений размещены сенсорные экраны, однако представители компании не стали говорить для чего они нужны. Скорее всего, они являются частью системы мультимедиа.

Напоминаем, что впервые о подобных поездах заговорил Илон Маск почти 6 лет назад. В проекте отмечается, что пассажирские или грузовые капсулы смогут перемещаться по подземным трубам на скорости до 1200 километров в час, не касаясь стенок труб. Создатели этой технологии уверяют инвесторов, что затраты на реализацию данного проекта окажутся меньше, чем на постройку ж/д путей для поездов на магнитной подушке.

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