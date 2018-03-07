«Ленинград» поздравил женщин с 8 марта, выпустив новый геройский клип «Не Париж»

Группой «Ленинград» был выпущен новый музыкальный клип па песню «Не Париж», в котором продемонстрированы трудовые будни обычной российской домохозяйки, являющейся по совместительству супергероиней, спасающей мир. Учитывая, что видео было опубликовано накануне 8 марта, можно предположить, что оно является своеобразным подарком для женщин.

Девушка-супергерой очень похожа на Черную Вдову из киновселенной Marvel, однако в отличие от фильмов Disney, клип смог гораздо глубже раскрыть личность героини, во всей красе показав не только ее супергеройскую деятельность, но и обычную жизнь.

Однако главным героем ролика в результате оказывается не Юлия, а ее супруг, сумевший совершить невероятно геройский поступок, ведь он смог оторваться от своих видеоигр и собственноручно помыть грязную посуду.