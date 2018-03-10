Кремль опубликовал интервью Владимира Путина телеканалу NBC

Пресс-служба Кремля опубликовала интервью президента России Владимира Путина американской Журналистке NBC Мегин Келли.

Стоит отметить, что интервью длилось два дня в двух разных российских точках. Первый день Владимир Путин отвечал журналистке на вопросы, находясь в Кремле, а второй день встречи прошел в Калининграде.

Во время разговора задевались многие аспекты жизни, но в большинстве случаев Келли задавала вопросы относительно политики. Больше всего времени уделялось общению по поводу взаимоотношений между Россией и Америкой.

Владимир Путин рассказал Мегин Келли о новом вооружении, которое было недавно презентовано, о своей службе в КГБ и об антироссийских санкциях.

Сама американская журналистка была очень рада такому диалогу. В конце интервью она заявила, что «Путина невозможно перемудрить» и то, что российский лидер очень умный человек.