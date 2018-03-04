Ковалев одержал победу над Михалкина и защитил титул WBO в полутяжелом весе‍

Российский спортсмен Сергей Ковалев сумел защитить титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Его противником был российский боец Игорь Михалкин. Победа была одержана техническим нокаутом в 7 раунде. Сообщает ТАСС.

Ещё в начале поединка можно было заметить превосходство Ковалева над противником. Михалкин неоднократно наступал на Ковалева и пропускал серии ударов.

В 5-ом раунде после очередного удара Михалкин едва не упал и получил рассечение на носу. В 6-ом раунде он получил очередное рассечение под правым глазом, после чего кровь стала заливать ему лицо. Врачи постарались предпринять необходимые меры, чтобы остановить кровотечение. Ему было разрешено продолжать бой, но за 36 секунд до конца 7-го раунда Михалкину вновь пришлось обратиться к медикам и они порекомендовали остановить поединок.