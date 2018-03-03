Кинокритики назвали самый страшный ужастик за всю историю кинематографа

Эксперты кино сообщили, что самым страшным ужастиком отныне является «Уиджи: Проклятие Вероники», который был снят в Испании и недавно появился на интернет-сервисе Netflix. Ее рейтинг в настоящее время равен 100 процентам.

В описании к картине отмечается, что Уиджи является доской, с помощью которой проводятся спиритические сеансы по вызову призраков умерших людей. Все, кто используют этот дьявольский инструмент, должны знать, что он имеет ужасную способность, позволяющую отворять врата в иной мир, где обитает чудовищное зло.

Стоит отметить, что данный фильм создан на базе реальной истории, случившейся в 91-м году прошлого столетия. Она связана с испанской школьницей, которая умерла при странных обстоятельствах после использования Уиджи.