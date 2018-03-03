Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Кинокритики назвали самый страшный ужастик за всю историю кинематографа

Дата:
категория: ИСКУССТВО

Эксперты кино сообщили, что самым страшным ужастиком отныне является «Уиджи: Проклятие Вероники», который был снят в Испании и недавно появился на интернет-сервисе Netflix. Ее рейтинг в настоящее время равен 100 процентам.

В описании к картине отмечается, что Уиджи является доской, с помощью которой проводятся спиритические сеансы по вызову призраков умерших людей. Все, кто используют этот дьявольский инструмент, должны знать, что он имеет ужасную способность, позволяющую отворять врата в иной мир, где обитает чудовищное зло.

Стоит отметить, что данный фильм создан на базе реальной истории, случившейся в 91-м году прошлого столетия. Она связана с испанской школьницей, которая умерла при странных обстоятельствах после использования Уиджи.

Источник новости

Новости по теме:

  1. «Смешарики» примут участие в японском конкурсе Tokyo Anime Award Festival
  2. В самарском Минкульте прокомментировали «безобразную выходку» Ефремова
  3. В Сети опубликовано видео с последствиями захвата Земли роботами Boston Dynamics
  4. Хованский опубликовал новый клип на песню «Илон Маск»

Эти новости могут вас заинтересовать

Алексей Панин исполнил Николая II в собственной версии «Матильды»

Ее мир: загадочная девушка с картины Эндрю Уайета

«Нечеловеческие» отпечатки найдены в пещере пустыни Сахара

В самарском Минкульте прокомментировали «безобразную выходку» Ефремова

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках