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ИСКУССТВО

Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Лондоне почти за 70 млн долларов

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категория: ИСКУССТВО

Вчера, 28 февраля, на аукционе, проходившем в столице Великобритании, был представлен крайне интересный лот – одна из картин известного художника Пабло Пикассо. Она смогла уйти с молотка почти за 70 миллиона долларов.

Добавим, что речь идет о портрете «Женщина в берете и клетчатом платье», нарисованным в конце 30-х годов прошлого столетия. На нем можно увидеть музу художника, родившую ему дочь Майю в 1935 году.

До проведения аукциона был осуществлен предпродажный показ картины сразу в нескольких городах, включая Нью-Йорк и Гонконг. В результате она смогла найти своего нового владельца уже через 6 дней после своего выставления на торги.

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