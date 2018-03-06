«Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Сотрудники механического завода Ижевска, являющегося частью концерна «Калашников», сообщили недавно, что в скором будущем стартует массовое производство нового пистолета Лебедева.

По словам представителей предприятия, уже осуществлен запуск проекта, направленного на организацию дополнительной производственной зоны, где начнется серийный выпуск пистолета Лебедева. Они добавили, что этап разработки оружия подходит к логическому концу и совсем скоро оно пройдет приемочные испытания.

На заводе также отмечают, что в создании пистолета будет применено новейшее оборудование, способное снизить участие человека в изготовлении оружия.

Напоминаем, что осенью прошлого года концерном был представлен новый пистолет Лебедева, вес которого составляет всего 720 грамм (без патронов).