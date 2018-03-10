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ТЕХНОЛОГИИ

Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

На странице Илона Маска в Twitter появился ролик, на котором демонстрируется концепт электрического автобуса, предназначенного для перемещения по тоннелям, расположенным под городами. Он создается специалистами The Boring Company, которая тоже принадлежит американскому миллиардеру.

«Речь идет о подземном автономном электробусе, способном развивать скорость в 150 миль/ч (около 240 км/ч). Он сможет самостоятельно передвигаться между лифтами и тоннелями, перевозя в себе десятки людей», – ответил Маск, общаясь с пользователями «Твиттера».

По словам предпринимателя, деятельность The Boring Company нацелена именно на велосипедистов и пешеходов, а не на автомобилистов. Он также добавил, что в будущем под многими городами появятся десятки небольших станций, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест.

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