Хованский опубликовал новый клип на песню «Илон Маск»

Скандально известный видеоблогер и рэпер Юрий Хованский выложил в Сети новый музыкальный клип, в основу которого легла песня под названием «Илон Маск».

В опубликованном видео блогер сравнивает себя с американским миллиардом, частенько употребляя при этом ненормативную лексику. Режиссером, исполнителем и монтажером данного клипа является сам Хованский. В описании к ролику отмечается, что хейтеры теперь могут попробовать на вкус его «фалькон хэви».

Хованский также предложил Птахе и Моргенштерну дать ответ на его новое творение, которое всего за пару дней было просмотрено свыше 1,2 миллиона раз.