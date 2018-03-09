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ИСКУССТВО

Группа «Фабрика» и Игорь Матвиенко сняли клип о Путине

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категория: ИСКУССТВО

В минувшую среду известной группой «Фабрика» и композитором Игорем Матвиенко был опубликован музыкальный клип на веселую песенку «Вова-Вова», посвященную Владимиру Путину, российскому президенту.

В видео музыкальное трио мечтает выйти замуж за удалого мужчину, которого зовут Вова. Для этого они обещают держать диету, посещать тренажерные залы и всегда выглядеть на все сто. К тому же в ходе песни они выделяют заслуги своего избранника. В конце ролика становится понятным, что речь идет именно о Путине, так как на стене можно увидеть его предвыборный плакат.

Отметим, что Игорь Матвиенко не только пишет музыку, но и руководит социальным проектом под названием «Жить». Эта организация помогает людям, попавшим в тяжелую ситуацию, не пасть духом и продолжить бороться с преградами, вставшими у них на пути.

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