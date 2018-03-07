Голландские студенты отбились от вооруженного ножами мужчины

Местные средства массовой информации сообщают, что студентам колледжа Scala, расположенного в Нидерландах, удалось отбиться от мужчины, который был вооружен двумя ножами больших размеров.

В сети также появилось видео данного инцидента, снятого одним из его свидетелей. В нем можно увидеть, как несколько учащихся колледжа прогоняют со двора учебного заведения мужчину, держащего в руках ножи.

В определенный момент мужчина занимает боевую позу, не отпуская из рук ножи, но при этом, ни на кого не нападает. Затем один из студентов бросает в него рюкзак, и тот решает ретироваться. Позднее полицейские задержали мужчину и забрали у него ножи.

Местные жители отмечают, что подростки нередко дразнят прохожих, и мужчина с оружием вполне мог оказаться их очередной «жертвой».