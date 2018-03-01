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В ФОКУСЕ

Главнокомандующий ВКС России раскрыл дальность гиперзвуковой ракеты

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категория: В ФОКУСЕ

Из слов главнокомандующего ВКС генерала-полковника Сергея Суровикина стало известно, насколько широки возможности комплекса «Кинжал», с помощью которого ВКС РФ значительно расширит оборонительные способности. По его словам, «Кинжал» поможет оперативно реагировать на возможную агрессию других стран и, в первую очередь, предостережет потенциальных противников от «необдуманных действий».

Также из слов Суровикина стало известно, что создан «Кинжал» на базе модернизированного самолёта МиГ-31. Комплекс оснащён гиперзвуковой аэробаллистической ракетой повышенной точности.

Известно, что при необходимости МиГ-31 способен доставить ракету в зону сброса, не входя при этом в зону действия вражеских ПВО. После сброса подключится маршевый двигатель, в считанные секунды разгоняющий ракету до гиперзвуковой скорости.

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