ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов под Саратовом

В Сети было опубликовано видео с места уничтожения террористов в Саратовской области. Материалы были предоставлены ФСБ.

На опубликованных кадрах видно, что спецоперация проводилась в ночное время суток. Был зафиксирован расстрелянный автомобиль марки ВАЗ-2114 и тела двух мужчин с оружием в руках.

В автомобиле были обнаружены граната и самодельная взрывчатка. Сотрудник службы разминирования осмотрел взрывное устройство на месте обнаружения.

Стоит напомнить, что сегодня в Саратовской области были уничтожены террористы, которые готовили теракт. При попытке задержания автомобиля, было оказано вооруженное сопротивление. При обыске машины были обнаружены пистолеты, граната и взрывное устройство. Мощность взрывчатки составила около трех кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. На данный момент возбуждено уголовное дело и проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Источник видео: rusvesna. su1945.